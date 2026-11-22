Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, ilçeye bağlı Ovapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynal Sizcan'a çamaşır makinesi desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, ilçe genelindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini sürdürüyor. Ziyaretler esnasında eksikleri tespit edilen vatandaşlar yeniden ziyaret edilerek bu kez de ihtiyaçları teslim ediliyor. Bu kapsamda harekete geçen Kızılay gönüllüleri, Ovapınar Mahallesi'nde ikamet eden ve tek başına yaşamını sürdüren Zeynal Sizcan'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sizcan ile yakından ilgilenerek yalnız olmadığını hissettiren ekipler, yaşlı adamın temel ihtiyaçları arasında yer alan çamaşır makinesini teslim ederek kurulumunu gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Ovapınar Mahallemizde yalnız yaşayan Zeynal Sizcan amcamızı gönüllülerimizle birlikte ziyaret ederek kendisine yalnız olmadığını hissettirdik. Bugün de en temel ihtiyaçlarından biri olan çamaşır makinesini bağışçımızın desteği ile kendisine teslim ettik. Desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.