Muradiye OSB İtfaiye Teşkilatı Göreve Başladı - Son Dakika
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Muradiye OSB İtfaiye Teşkilatı Göreve Başladı

Muradiye OSB İtfaiye Teşkilatı Göreve Başladı

Manisa'nın gözde yatırım bölgesi halindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) bünyesinde kurulan itfaiye teşkilatı, yangınlara karşı hızlı müdahale amacıyla göreve başladı. İlk müdahale aracı, itfaiye arazözü ve personellerle hizmet vermeye başlayan itfaiye teşkilatı, Muradiye OSB ve çevresindeki yangınların söndürülmesinde etkin rol oynayacak.

26.08.2024 10:56
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Manisa'nın gözde yatırım bölgesi halindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) bünyesinde kurulan itfaiye teşkilatı yaşanabilecek yangınlara karşı göreve hazır.

Yerli ve yabancı bir çok yatırımcının gözdesi haline gelen MUOSB tarafından yaşanabilecek yangınlara karşı en hızlı müdahalenin gerçekleşmesi amacıyla kurulan MUOSB İtfaiye Teşkilatı görevine başladı. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Başkan Vekili Fatih Çetkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Yurteri, İlkay Deha Kurutaç, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Eryılmaz, Bölge Sanayicilerinden Nihat Turan ve Bölge Müdürü İlker Özdemir, yeni kurulan itfaiye birimini ziyaret etti.

Ağustos ayı itibariyle 7/24 esasıyla bir adet ilk müdahale aracı, bir adet çok fonksiyonlu 6 tonluk itfaiye arazözü ve 15 personel ile hizmet vermeye başlayan itfaiye teşkilatı, Muradiye OSB ve yakın çevredeki yangınların söndürülmesinde etkin rol oynayacak.

Sayısı gittikçe artan MUOSB firmalarına eşzamanlı olarak, 2026 yılında filoya bir adet de merdivenli aracın ve ilave personellerin dahil olacağı müjdesini veren Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Muradiye OSB'nin bir eksiğinin daha çözüme kavuştuğunu müjdeledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muradiye OSB İtfaiye Teşkilatı Göreve Başladı - Son Dakika

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