Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu

04.05.2022 12:17

Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu Van'ın Muradiye ilçesinde yer alan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde, Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yer alan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde, Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, karların erimesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Her mevsim olduğu gibi bayram gününde de cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, bayram tatilinde yoğun ilgi görüyor. Muğla'dan geldiğini belirten Şaban Yılmaz "Muğla'dan geldik. Daha önce resimlerde görmüştüm ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Buradaki en etkileyici şey asma köprü. Üstünden geçerken bayağı heyecanlı oluyor. Herkesin mutlaka buraya gelmesini tavsiye ederim. Çok muazzam bir ortam" dedi.

Öte yandan şelalenin eşsiz güzelliği karşısında hatıra fotoğraf çeken vatandaşlar, mangal keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı.

Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu
Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu
Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu
Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika


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