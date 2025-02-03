Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, Kış Tatilinde Yoğun İlgi Gördü

Yerel

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, kayakseverlerin akınına uğradı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sömestr tatilinin son gününde kayak ve kış turizmi tutkunlarını ağırladı.

Bu sene yağışların yetersiz olması nedeniyle kayak pistleri açılamazken, tesis yetkilileri kızak pistiyle hizmet vermeye devam etti. Tatilin son gününü değerlendirmek isteyen aileler, kızakla kayarak ve kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Tesis Müdürü Ali Ünal, "Bu yıl yeterli kar yağışı alamadığımız için kayak pistimizi açamadık, ancak kızak pistimiz yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sömestr tatili boyunca Murat Dağı'ndaki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirten yetkililer, bölgeye olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti. Hem termal turizm hem de kış sporlarının bir arada yapılabildiği Murat Dağı, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Eğlenceli anlar yaşayan vatandaşların güvenliği için UMKE ve Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekledi. Kaza ihtimaline karşı önlem alan ekipler, ziyaretçilerin güvenli bir şekilde vakit geçirmesini sağladı.

Gediz'de okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Dilek İnan, "Bir dönemi geride bıraktık, tatilin son gününde ailemizle buraya geldik. Bizlere bu imkanı sağlayan Murat Dağı çalışanlarına teşekkür ederiz" diye konuştu. Ailecek kış turizmini sevdiklerini belirten Ramazan İnan ise "Çocuklarımızla çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Bizlere bu fırsatı sağlayan Gediz Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Son yıllarda gelişen altyapısı ve artan ilgisiyle Murat Dağı, hem yerel hem de ulusal çapta bir turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Bölgenin daha fazla tanıtılması ve altyapı çalışmalarının sürdürülmesiyle, gelecekte daha geniş kitlelere hitap edeceği öngörülüyor. Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayak pistlerinin de açılması bekleniyor.