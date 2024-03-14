İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB yönetiminin vaatlerini yerine getirmediğini belirterek bunları 10 maddede sıraladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Kurum, 'İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB yönetiminin söz verip de vaatlerini yerine getirmediği belirterek, projelerin bir kısmını paylaştı, "İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz" açıklaması yaptı. Murat Kurum, "Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma" diyerek başladığı sözleri sonrası 10 maddede yerine getirilmeyen vaatleri sıraladı:
"-Mevcut CHP'li İBB yönetimi "5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz" dedi, çalıştaydan öteye gidemedi
'100 bin konut dönüştüreceğiz' dedi, 5 binini bitiremedi
'15 bin yeni sosyal konut yapacağız' dedi, o vaadi de yerine getirmedi
-'Ulaşım sorununu çözeceğiz' dedi, tam bir çileye dönüştürdü
-'Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız' dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı
-'100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız' dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı
-'İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız' dedi, tek bir çivi bile çakmadı
-'Megabüs hattı yapacağız' dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi
-'70 km yeşil koridor oluşturacağım' dedi, doğal yaşam alanlarını bile koruyamadı.
-'İBB'de hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağım' dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti" - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Murat Kurum, İBB yönetiminin vaatlerini yerine getirmediğini açıkladı - Son Dakika
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