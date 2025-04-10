Murat Ongun'un Villası Yolsuzluk Soruşturmasında Gündem Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yaşadığı villanın bulunduğu site dron ile görüntülendi. Ongun'un aylık 300 bin TL kira ödediği villanın yer aldığı Acerkent sitesinde, 1,5 milyon TL kira bedeli olan villaların da yer alması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ev sahibi soruşturma kapsamında ifade verdi. Ev sahibi ressam Nilay Keser, savcılığa verdiği ifadede, Murat Ongun ve eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile 14 Nisan 2024 tarihli bir kira sözleşmesi imzaladığını, çiftin yıllık toplam kira bedelinin ise 3 milyon 717 bin 400 TL olduğunu belirtti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında savcıya aylık 350 bin TL gelir beyanında bulunan Ongun'un, 300 bin TL olan aylık kirasını nasıl ödediği sorusu gündeme geldi. Ongun ise "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Murat Ongun'un gündeme gelen villasının yer aldığı site dron ile görüntülendi. Aynı sitede 1,5 milyon TL kira beledi olan villaların yer alması da dikkat çekti. - İSTANBUL