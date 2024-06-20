Muratlı'da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzunda Eğlendi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden girdikleri süs havuzunda eğlendi.

Bunaltıcı sıcakların vatandaşları etkisi altına aldığı Muratlı'da termometreler güneş altında 40 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan çocuklar ise tehlikele aldırış etmeden 100. Yıl Caddesi'ndeki Bülent Ecevit Parkı'nda bulunan süs havuzunda serinledi. Birbirleriyle şakalaşarak havuzda yüzen çocuklar, kimi zaman da suya atlayarak etrafı ıslattı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, havuzun içinde bulunan ışıklandırma ve fıskiyelerden kaynaklanabilecek tehlikeden dolayı çocuklara tepki gösterirken, çocuklar bir süre sonra havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı. - TEKİRDAĞ