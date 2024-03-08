Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanlarıyla bir araya geldi

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve tüm oda başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Esnafın mutluluğu, şehrin iklimini tesis eder" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı birlik binasında ağırladı. Ziyarette Dere, Balkan Uysal'a Türk bayrağı rozeti taktı. AESOB'a bağlı tüm oda başkanlarının katıldığı toplantıda AESOB Başkanı Dere, Başkan Uysal'ın iftar programları, açılışlar, kapalı pazar yerleri ve taksi durakları yapımında çok emeğinin geçtiğini söyledi.

Dere, Kaleiçi Old Town Festivali'yle de Antalya tarihi ve kültürünün uluslararası tanınırlığının arttığını ve doğru orantılı olarak esnafın kazancının da olumlu etkilendiğini iletirken şehre katma değer sağladığı için de Başkan Uysal'a ayrıca teşekkür etti.

Başkan Uysal ise esnafın hikayesine ortak olmanın şehrin geleceğine ortak olmayla eşdeğer olduğunu da söyleyerek, "Esnafın mutluluğu, şehrin iklimini tesis eder" dedi. Kaleiçi Old Town Festivali ve kıyı işletmeleriyle şehrin turizminde artış yaşandığını aktaran Başkan Uysal, butik otellerin bu sayede bir doluluk oranına ulaştığını aktardı.

"Dayanışma oydan değerli"

Konuşmasında Uysal, "Antalya'dan başlayacak her hareketin Türkiye'ye yansıması var" diyerek toplum önderleri olarak oda başkanlarını birlik, beraberlik ve dayanışmaya davet etti. Başkan Uysal, "Hep bir dayanışma içinde olduk. Hep şehrin geleceği için beraber düşündük, beraber hareket ettik. Bu dayanışmanız oydan daha değerlidir" dedi. - ANTALYA