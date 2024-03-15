Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Mahallesi\'nde iftara katıldı

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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlediği iftara katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, geleneksel iftar sofralarını her gün farklı mahallede kurmaya devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nin kapalı pazarında düzenlediği iftar yemeğine Muratpaşa, Cumhuriyet ve Tahılpazarı Mahalleleri katıldı. Başkan Uysal burada yaptığı konuşmada mahalle sakinlerine hayırlı Ramazan'lar dilerken her akşam belediyenin organize ettiği iftar sofrasını Cumhuriyet Mahalesi'nde Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak'ın finanse ettiğini söyleyerek kendisine teşekkür etti. Muhittin Böcek'te düzenlenen iftar için Başkan Uysal'a teşekkür ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nin kapalı pazarında gerçekleşen iftara eşi Ümran Uysal'la katılan Başkan Uysal'ın yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Uysal iftardan önce CHP Serik Belediye Başkan adayı Kadir Kumbul ve CHP Aksu Belediye Başkan adayı İsa Yıldırım'a destek ziyaretinde bulunurken ilçelerde esnaf ziyaretlerine de eşlik etti. - ANTALYA