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Muratpaşa Belediyesi, AB Horizon 2020 projesine kabul edildi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi, AB Horizon 2020 projesine kabul edildi

Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 projelerinden 'Food Trails Cascade' öğrenme programına kabul edildi. Program sonunda 'Muratpaşa Gıda Politika Rehberi' hazırlanacak.

Muratpaşa Belediyesi, AB Horizon 2020 projesine kabul edildi
23.12.2023 - 10:35,  Güncelleme: 11:02
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen dört yıllık Horizon 2020 projesi olan Food Trails Cascade öğrenme programına kabul edildi. Program sonunda 'Muratpaşa Gıda Politika Rehberi' hazırlanacak.

Food Trails Cascade öğrenme programıyla şehirlerin sürdürülebilir kapsayıcı ve sağlıklı gıda üretim politikalarını gözden geçirmesi, yeniden tasarlaması, geliştirmesi ve uygulaması amaçlanıyor. Proje sürecinde elde edilen bilgi, donanım, uygulama ve yenilikçi fikirler ise konsorsiyum dışındaki şehirlere aktarılacak. Bu kapsamda gerçekleşen projeyle etkili çözümlerin ölçeklendirilmesi ve Avrupa kentsel gıda sistemlerinde büyük ölçekli olumlu değişime gidilmesi hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin kabul edildiği Food Trails Cascade öğrenme programı belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Program sonunda ise 'Muratpaşa Gıda Politika Rehberi' hazırlanacak.

Avrupa Şehirler Ağı'na katılmak için büyük fırsat olan proje kentlerin ortak sorunlara işbirliği içinde yenilikçi çözümler geliştirmesine olanak tanıyor. Food Trails Cascade öğrenme programı aynı zamanda gıda sistemlerinde uzun vadeli ve olumlu gelişmelere yol açabilecek öğrenmeyi de destekliyor.

HER YERDE HER ZAMAN ÜRETİM

Muratpaşa Belediyesi'nin gıda üretimi pandemi döneminde mısırla başladı. Ekim için belediyeye ait boş parseller traktörlerle işlendi, taşları toplandı ve mısır tohumları toprakla buluştu. Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 700 kilogram mısır hasat etti. Mısır un haline getirildi ve ilçe sakinlerine dağıtıldı. Ardından Güzeloba Mahallesi'nin Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı başladı. Muratpaşa Belediyesi, bu ekimden yaklaşık 20 ton ürün elde etti. Hasat, bulgur haline getirildi.

Mısır ve buğdayın ardından Güzeloba Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönümlük bir alanda susam tarımı yaptı. Belediye, aynı zamanda, ağrı kesici özelliği, kalbe, solunum yollarına, sindirim sistemi ve mideye faydalarıyla son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefil üretimine de başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün seralarında 500 metrelik bir alanda yapılan ilk üretimden 198 kilogram ürün hasat edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi, AB Horizon 2020 projesine kabul edildi - Son Dakika


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