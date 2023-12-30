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Muratpaşa Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yaptı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki 94 amatör spor kulübüne yeni yılın son iş gününde 7'şer bin lira nakdi yardım yaptıklarını açıkladı. Belediye, daha önce malzeme desteği sağladığı kulüplerden gelen talep üzerine bu yıl nakdi destek vermeye karar vermiş ve her kulübün hesabına 7'şer bin lira yatırmıştır. Başkan Uysal, amatör spor kulüplerinin hem sporcular yetiştirdiğini hem de gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu vurgulayarak, sağlanan desteklerin bir can suyu olduğunu belirtmiştir.

Muratpaşa Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yaptı
30.12.2023 - 10:10,
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki 94 amatör spor kulübüne yeni yılın son iş gününde 7'şer bin lira nakdi yardım yaptıklarını açıkladı.

Muratpaşa Belediyesi, futboldan basketbola ilçede kurulu 94 amatör spor kulübüne bu yıl maddi destekte bulundu. Başkan Uysal, desteklerin hep malzeme olarak devam ettiğini belirterek, kulüplerden gelen talep üzerine bu yıl nakdi destek verme kararı aldıklarını ve her kulübün hesabına 7'şer bin liranın yılın son mesai gününde yattığını söyledi.

Başkan Uysal, amatör spor kulüplerinin hem şampiyon sporcular yetiştirdiğini hem de gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu vurguladı. Bununla birlikte amatör sporun toplumun geneli için önleyici sağlık hizmeti de olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Sağladığımız destek sorunların tamamını çözmez ama bir can suyu bir destek olur" dedi.

Kaynak: ANKA
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