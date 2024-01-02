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Muratpaşa Belediyesi, Kadınlara Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi Düzenliyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi, Kadınlara Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi Düzenliyor

Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM), kadınların toplumsal sorunlar karşısında sürdürülebilir, adil çözümler üretmesini sağlayacak 2 günlük eğitim programı düzenliyor. Eğitim programıyla katılımcı kadınların girişimcilik becerilerini geliştirmesi, etkili proje yazma tekniklerini öğrenmesi, toplumsal sorunlara geniş çerçeveli çözümler geliştirebilmesi hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi, Kadınlara Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi Düzenliyor
02.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:52
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Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM), kadınların toplumsal sorunlar karşısında sürdürülebilir, adil çözümler üretmesini sağlayacak 2 günlük eğitim programı düzenliyor.

ASSİM, yenilikçi fikirleri ve projeleriyle topluma katkıda bulunmayı ve kendi işini kurmayı hedefleyen kadınlar için sosyal inovasyon ve girişimcilik eğitimi başlatıyor. 2 gün sürecek eğitim programının ocak ayının 3'üncü haftası gerçekleşecek.

Toplumsal sorunlara yönelik mevcut çözümlerden daha etkin, verimli, sürdürülebilir, adil ve oluşturulan değerin bireylerden önce bir bütün olarak topluma kazandırıldığı yeni bir çözüm olarak öne çıkan sosyal inovasyon eğitimine 80 kadın katılacak. Eğitim programıyla katılımcı kadınların girişimcilik becerilerini geliştirmesi, etkili proje yazma tekniklerini öğrenmesi, toplumsal sorunlara geniş çerçeveli çözümler geliştirebilmesi hedefleniyor. Program sonunda ise kadınlar kariyerlerine yön verirken aynı zamanda yeni fikirlerle topluma fayda sağlayabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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