Muratpaşa Belediyesi'nden Zeytinpark'ta İzci Kampı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Zeytinpark'ta İzci Kampı

18.06.2022 11:18
Muratpaşa Belediyesi'nden Zeytinpark'ta İzci Kampı

Muratpaşa Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara cep telefonunu bir kenara bıraktıracak yeni bir projeye başlıyor. Proje ile kentin en büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta, çocuklar doğanın içinde kamp yapacak, çadır kurmayı, harita kullanmayı, kamp çantası hazırlamayı öğrenecek.

Muratpaşa Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara cep telefonunu bir kenara bıraktıracak yeni bir projeye başlıyor. Proje ile kentin en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta, çocuklar doğanın içinde kamp yapacak, çadır kurmayı, harita kullanmayı, kamp çantası hazırlamayı öğrenecek.

Çocuklarının tatili bilgisayarın başında ya da elinden tablet ve cep telefonunu düşürmeden geçirmesini istemeyen veliler için Muratpaşa Belediyesi, Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği, Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü ve Zeytinpark iş birliğinde yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Muratpaşa'da oturan 10-15 yaş aralığındaki çocuklar, Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı olan Zeytinpark'ta izci kampı kuracak. Kamp yaz tatili boyunca 9 dönemde gerçekleşecek. Üçer günlük kapın ilki, 28-30 Haziran arasında düzenlenecek. Aday izci kampı çocuklara doğayla baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bilgiyi vermek ve ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışacağı bir etkinlik olarak planlandı.

Kampta çocuklar, çadır kurmayı, uyku tulumu ve mat kullanmayı öğrenecek ipli tırmanış, afet çantası hazırlama, pusula ve harita kullanma eğitimleri alacak. Birbirinden eğlenceli oyunların da oynanacağı kampta ayrıca, sosyal medya eğitimi, drone eğitimi, kodlama ve robotik eğitimlerinin yanı sıra yaratıcı drama, nefes ve kahkaha terapisi ve felsefe eğitimi de verilecek.

İzci kampına çocuklarını göndermek isteyen velilerin, belediyenin internet sitesinde yer alan 'aday izci' başvuru formunu doldurması ve 225 liralık kamp ücretini yatırmaları yeterli olacak.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi'nden Zeytinpark'ta İzci Kampı - Son Dakika

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