Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masası'nda Memnuniyet Oranı Yüzde 92,68 - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masası'nda Memnuniyet Oranı Yüzde 92,68

Muratpaşa Belediyesi\'nin Turunç Masası\'nda Memnuniyet Oranı Yüzde 92,68
13.07.2025 11:12  Güncelleme: 11:16
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Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler projesi Turunç Masa, haziran ayında 20 bin 175 çağrı alarak, 12 bin 854 başvurunun çözümüyle yüzde 92,68 memnuniyet oranı sağladı. En fazla başvuru ise Güzeloba Mahallesi'nden geldi.

Haziran ayında 20 bin 175 çağrıya yanıt veren Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masada ay boyunca kayda alınan 12 bin 854 başvurunun çözümü kavuşturulmasıyla oluşan memnuniyet oranı yüzde 92,68 olarak gerçekleşti.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları aracılığıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alarak çözüme ulaştırıyor. Muratpaşalıların günün her saatinde ulaşabildiği çağrı merkezinin telefonları haziran ayında 20 bin 175 kez çaldı. Bu aramalardan 12 bin 854 tanesi kayıt altına alındı. Başvuruların titizlikle değerlendirilerek, çözüm sürecinin takip edildiği sisteme en çok başvuru Muratpaşa'nın en yüksek nüfusa sahip mahallesi Güzeloba'dan geldi. Bin 134 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi'ni, 673 başvuru ile Fener Mahallesi ve 654 başvuru ile Çağlayan Mahallesi takip etti. Başvuruların konularına göre dağılımında ise Sağlık İşleri Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için 2 bin 136 başvuru kayda geçti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masası'nda Memnuniyet Oranı Yüzde 92,68 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masası'nda Memnuniyet Oranı Yüzde 92,68 - Son Dakika
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