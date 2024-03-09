Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı'nda Taras Hryhorovych Shevchenko anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı'nda Taras Hryhorovych Shevchenko anıldı

Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı\'nda Taras Hryhorovych Shevchenko anıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Ailesi Derneği'yle, Ukraynalı şair Taras Hryhorovych Shevchenko'nun doğumunun 210'uncu yıl dönümünü Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı'nda andı.

09.03.2024 10:11  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Ailesi Derneği'yle, Ukraynalı şair Taras Hryhorovych Shevchenko'nun doğumunun 210'uncu yıl dönümünü Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı'nda andı.

Muratpaşa Belediyesi, Ukraynalı ünlü şair Taras Hryhorovych Shevchenko'nun doğumunun 210'uncu yılı anısına tören düzenledi. Ukrayna Kültür Parkı'nda düzenlenen törene Ukrayna Ailesi Derneği üyeleri de katıldı. Başkan Uysal burada yaptığı konuşmada "Muratpaşa'mızda savaş yok, Muratpaşa'mızda barış var" dedi.

Dünyadaki bütün savaşların bir an önce bitmesini temenni eden Uysal, Shevchenko'nun Ukrayna halkına ruh veren, üst düzey edebiyat ve resim yeteneğine sahip bir sanatçı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından ise Başkan Uysal ve Ukrayna Ailesi Derneği üyeleri Ukrayna Kültür Parkı'nda bulunan Taras Hryhorovych Shevchenko'nun rölyef anıtı önüne çiçekler bırakarak ünlü sanatçıyı andı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Ukrayna, Edebiyat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı'nda Taras Hryhorovych Shevchenko anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:27 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
22:54 Eski Devlet Bakanı Yalova, Haberler.com’a konuştu: Belediye başkan adayları eğitim alıp sınavdan geçmeli Eski Devlet Bakanı Yalova, Haberler.com'a konuştu: Belediye başkan adayları eğitim alıp sınavdan geçmeli
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:37 Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 11:32:32. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı'nda Taras Hryhorovych Shevchenko anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement