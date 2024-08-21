Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerine VEDAŞ işbirliği fırsatı - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerine VEDAŞ işbirliği fırsatı

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerine VEDAŞ işbirliği fırsatı

Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik önemli bir fırsat sunan işbirliği protokolü, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile imzalandı. Protokol kapsamında mühendislik fakültesine kayıtlı öğrenciler, VEDAŞ işyerlerinde belirli sürelerde mesleki uygulama ve staj yapma imkanı bulacaklar.

21.08.2024 09:43
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Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik önemli bir fırsat sunan işbirliği protokolü, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile imzalandı.

Protokol kapsamında mühendislik fakültesine kayıtlı öğrenciler, VEDAŞ işyerlerinde belirli sürelerde mesleki uygulama ve staj yapma imkanı bulacaklar. Protokolün ana hedefleri arasında, zorunlu staj ve mesleki uygulama eğitimi kapsamında öğrencilerin ilgili firmada stajyer olarak istihdam edilmeleri, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarının artırılması, seminerlerin düzenlenmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve firmanın üniversite bünyesindeki kariyer etkinliklerine katılımı yer aldığı belirtildi. Bu sayede, sürdürülebilir bir üniversite-işyeri işbirliği modeli oluşturulması amaçlanıyor.

İmza törenine Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Şevgin, VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram ve Destek Hizmetleri Müdürü Şenol Büte katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Van Gölü, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerine VEDAŞ işbirliği fırsatı - Son Dakika

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