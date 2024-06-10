Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmak için piknik düzenledi

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Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmak için Kızılağaç Kanyonunda piknik düzenledi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, düzenlediği piknik organizasyonu ile çalışanlarını bir araya getirerek güzel vakit geçirmelerini sağladı. Yoğun iş temposundan kısa bir süre de olsa uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçiren adliye personeli, düzenlenen etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Birbirleriyle sohbet etme imkanı bulan ve yılın yorgunluğunu doğa ile iç içe bir ortamda atan çalışanlar, bu güzel etkinliği düzenleyen Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesindeki kanyonda yapılan yürüyüş ve piknik organizasyonuna Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Karlı, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye çalışanları katıldı. - MUŞ