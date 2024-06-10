Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmak için piknik düzenledi - Son Dakika
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Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmak için piknik düzenledi

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılağaç Kanyonunda düzenlediği piknik organizasyonu ile adliye çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırdı. Çalışanlar, doğayla iç içe vakit geçirerek keyifli anlar yaşadı ve düzenleyen Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

10.06.2024 15:47
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Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmak için Kızılağaç Kanyonunda piknik düzenledi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, düzenlediği piknik organizasyonu ile çalışanlarını bir araya getirerek güzel vakit geçirmelerini sağladı. Yoğun iş temposundan kısa bir süre de olsa uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçiren adliye personeli, düzenlenen etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Birbirleriyle sohbet etme imkanı bulan ve yılın yorgunluğunu doğa ile iç içe bir ortamda atan çalışanlar, bu güzel etkinliği düzenleyen Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesindeki kanyonda yapılan yürüyüş ve piknik organizasyonuna Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Karlı, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye çalışanları katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanlarının moral ve motivasyonunu arttırmak için piknik düzenledi - Son Dakika

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