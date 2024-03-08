Muş İl Jandarma Komutanlığı, Kadınlar Günü\'nü kutladı

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Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri köydeki kadınların gününü kutlayarak karanfil dağıttı.

Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kardeşler köyünde tandır ekmeği pişiren kadınlarla bir araya gelen kadın komutanlar, bu özel etkinlikte köy kadınlarının misafiri oldu. Kadın komutanlar, tandırda ekmek pişiren ve köydeki diğer kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Tandırda ekmek pişiren kadınlar ise kendilerini unutmayarak günlerini kutlayan kadın komutanlara sıcak tandır ekmeği ikram ederek teşekkür etti.

Tandırda ekmek pişiren Havva Türkmen, ramazan hazırlığı için ekmek pişirdiği anda kadın komutanların geldiğini belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla jandarma günümüzü kutladı. Çok mutlu olduk, teşekkür ederim. Beklemiyorduk, bize de sürpriz oldu. Bize çiçek verdiler. Jandarma bizi düşündüğü için çok teşekkür ederiz. Köyümüze kadar geldikleri için sağ olsunlar" dedi.

Yangın beldesi girişinde ise jandarma ekipleri yol uygulaması yaparak, durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil dağıttı. Yapılan uygulamanın diğerlerinden çok farklı olduğunu söyleyen kadın sürücü Betül Yeler ise "Bugün çok özel bir gün. Hepimiz eşitiz kadın olarak. Kadın olarak şiddete karşıyım. Bugün tek değil, kadın her gün kadındır. Kadın bir tarihtir. Faaliyeti çok güzel buldum. Çok farklıydı" şeklinde konuştu.

Sürücü Nilay Bozkurt da, yolda stresli giderken kendisi için güzel bir motivasyon olduğunu söyleyerek, "Düşünmeniz çok güzel. Tüm kadınların gününü kutluyorum. Umarım daha güzel günler kadınları bekler" ifadelerini kullandı - MUŞ