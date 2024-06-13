Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği, Köy Okulunda Etkinlik Düzenliyor

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Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneğinin gönüllü gençleri, köy okulunda eğitim öğretim gören öğrencileri ziyaret ederek, düzenledikleri etkinliklerle mutlu bir gün geçirmelerini sağlıyor.

Gönüllü gençler, köylerdeki çocukların yaz tatiline eğlenerek girmesini sağlamak için kendi imkanları ile zorlu coğrafyadaki yerleşim yerlerine ulaşıyorlar. Bu kapsamda merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyüne giden gönüllüler, burada çocuklarla müzik eşliğinde geleneksel oyunlar oynadı. Çocukların yüzlerini boyayan, palyaço kıyafeti giyerek eğlendiren ve hediyeler dağıtan gönüllüler, şimdiye kadar köylerde okuyan 1000'e yakın öğrenciyi ziyaret ederek etkinlik düzenledi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak, bir yıl içerisinde yaklaşık 1000 çocuğa ulaşarak onları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi. Geçmiş yıllardan bu yana sevgi ve hoşgörü temelli faaliyetler inşa ettiklerini belirten Bayrak, "Kültürümüzde, örf ve adetlerimizin bir gereği olarak çocukları sevindirmeye yönelik vicdani çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de onlardan birini Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köy okulunda yaptık. Buraya gelerek öğrencilerimizle buluştuk, onlara çeşitli hediyeler getirdik ve palyaço getirdik. Palyaçoyla eğlendiler, çeşitli hediyelerimizi dağıttık ve çocuklarla güzel vakit geçirdik. Onlar mutlu, biz de mutluyuz. Bütün etkinliklerimizin devamını da yapmayı planlıyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde geçmişten bu yana birçok okula gittik. Özellikle merkez ve ilçelerimize bağlı ilköğretim okullarına gittik. Buralarda da bu tür faaliyetler yaparak şu ana kadar ortalama 1000'e yakın öğrenciyle buluştuk" dedi.

Öğrencilerden Hayrunisa Kılıçaslan ise "Okulların tatil olmasına kısa bir süre kala Muş'tan ablalarımız ve abilerimiz geldiler, çeşitli etkinlikler yaptılar, yüzümüz boyadılar ve hediyeler verdiler. Bu bizim için bir karne hediyesi oldu" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berfin Kılıçaslan da, düzenlenen etkinlik kapsamında ilk defa palyaço ile buluştuklarını ifade ederek çok mutlu olduklarını söyledi. - MUŞ