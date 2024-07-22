Muş Malazgirt'te eski cumhuriyet savcısı sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Muş Malazgirt'te eski cumhuriyet savcısı sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi

Muş Malazgirt\'te eski cumhuriyet savcısı sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yıllar önce cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Özgür Özen, uzun bir aradan sonra sevdiği ilçeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Özen, eski çalışma arkadaşları ve dostlarıyla bir araya gelerek geçmişte yaşadığı hatıraları tazeledi ve Malazgirt'i özlemle andı. Ziyaretiyle Malazgirt halkı arasında sevinç yaratan Özen, dostluk bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüğünü ifade etti.

22.07.2024 13:42
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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde yıllar önce cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Özgür Özen, uzun bir aradan sonra sevdiği ilçeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Savcısı Özgür Özen, geçmişte yaşadığı hatıraları tazelemek ve dostlarıyla bir araya gelmek için Malazgirt'i ziyaret etti. Ziyaretinde eski günleri yad eden Savcı Özen, eski çalışma arkadaşları ile eski dostlarını ziyaret ederek samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Çalışma arkadaşları ve dostlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Savcı Özen, Malazgirt'i ve o güzel günleri özlemle andığını belirtti. Savcı Özen, "Malazgirt ilçesinde zor bir dönemde görev yaptık, bugün gelip baktığımızda Malazgirt'in şehir ve güvenlik anlamında çok iyi bir noktaya geldiğini görebiliyoruz. Yaklaşık sekiz sene sonra Malazgirt'i ziyaret ettik, dostlarımızla hasret giderdik. Dostlarımız nereye tayin olsak bizi yalnız bırakmadılar, aradılar, geldiler. Malazgirtlilerin vefasını her zaman derinden hissettik. Bugün burada olmaktan mutluluk duyuyor, kapımızın Malazgirtlilere her daim açık olduğunu vurgulamak istiyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

Yıllar önce çok sevdiği ilçede görev yapmanın mutluğunu tarif etmekte zorlandığını belirterek Savcı Özen, "Dostluk bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmüş ve yaşamış olduk" ifadelerini kullandı.

Savcı Özgür Özen'in sürpriz ziyareti, Malazgirt halkı arasında sevinçle karşılandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş Malazgirt'te eski cumhuriyet savcısı sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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