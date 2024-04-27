Muş semalarında görüntülenen cisim merak uyandırdı - Son Dakika
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Yerel

Muş semalarında görüntülenen cisim merak uyandırdı

Muş'un Varto ilçesi semalarında akşam saatlerinde insan şeklini andıran bir cisim görüntülendi. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim uçan bir insanı andırıyor. Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim izleyenleri şaşırttı. Çoban, cismin araştırılmasını istedi.

27.04.2024 20:15
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Muş semalarında görüntülenen cisim merak uyandırdı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesi semalarında akşam saatlerinde insan şeklini andıran bir cisim görüntülendi.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim uçan bir insanı andırıyor.

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim izleyenleri şaşırttı. Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, "Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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