Muş Spor Kuşadasıspor Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muş Spor Kuşadasıspor Maçına Hazır

Muş Spor, Kuşadasıspor maçı hazırlıklarına başladı. Takım oyuncuları moral dolu.

04.12.2024 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Muş Spor Kulübü, Kuşadasıspor maçına hazırlıklarına başladı

Yusuf Yıldırım ve Cem Çelik'ten Kuşadasıspor maçı öncesi açıklamalar

MUŞ - Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Iğdır FK'yı 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıkan Muş Spor Kulübü, TFF 3. Lig'in 14. haftasında Kuşadasıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla yoluna emin adımlarla devam eden Muş Spor Kulübü, bu hafta sonu oynayacağı Kuşadasıspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Çardak yönetimde başladı. 1071 Alparslan Spor Kompleksinde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını sürdüren sarı-beyazlı takımda teknik heyet ve futbolcuların moralinin iyi olduğu görüldü.

Sarı-beyazlı takımın başarılı orta saha oyuncusu Akın Akman ve forvet Noyan Öz, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

Muş Spor Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'yı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 asist yapan başarılı sağbek Yusuf Yıldırım, ligde kalan 3 maçı kazanarak ilk devreyi en iyi yerde kapatmak istediklerini belirterek, "Dün Ziraat Türkiye Kupası maçında Iğdır FK karşısında çok güzel bir galibiyet aldık. Güzel bir oyun güzel bir sonuç oldu. Bugün de Kuşadası maçı hazırlıklarına başladık. İnşallah dün kupa maçında oynadığımız güzel oyunu lig maçlarında da oynamaya devam edeceğiz. Kupada gelecek olan rakiplerimiz için de iyi bir oyun sergilemek için elimizden geleni yapacağız. Kupada ilerleyebileceğimiz kadar ilerleyeceğiz. Ligin ilk devresinde kalan son 3 maçımızı da almayı hedefliyoruz. Çünkü lig bizim için çok önemli. Sezon başından beri sağbek bölgesinde oynadım. Son iki maçta önde oynuyorum. Yani iyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hava soğuk diye gelmemezlik yapmasınlar her maçımıza bekliyoruz. Çünkü onların desteği bizler için çok önemli. Onlar arkamızda varken bizlere ayrı bir güç katıyorlar. Her zaman gelsinler bize destek çıksınlar çünkü bu takım her şeyin üstesinden geliyor" şeklinde konuştu.

Iğdır FK karşısında Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nun en güzel gollerinden birine imza atan Cem Çelik, oynanan güzel oyunun meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade ederek, "Öncelikle Iğdır FK maçından güzel bir sonuçla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Takım olarak şu anda çok iyi bir enerji yakaladık. Haftalardır iyi bir performans ortaya koyuyoruz ve bunun meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. İnşallah, Kuşadasıspor maçıyla bu çıkışımızı sürdüreceğiz. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Takım olarak yükselen performansımız, bireysel performanslara da olumlu yansıyor. Hocamızın katkıları ve dokunuşlarıyla herkesin performansı artmaya başladı. Taraftarımızın desteğiyle birlikte güzel günler bizi bekliyor. Devre arasına kadar önümüzde dört maç var. Bu süreçte dörtte dört yaparak devre arasına moralli bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Kuşadası, 3-sayfa, Futbol, Yerel, Iğdır, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş Spor Kuşadasıspor Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
09:17 Akaryakıta indirim yapıldı Fiyat değişikliği ekrana yansıdı Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 22:18:16. #1.12#
SON DAKİKA: Muş Spor Kuşadasıspor Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.