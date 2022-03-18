Muş'ta "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı

18.03.2022 15:30

Muş'ta "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında tören düzenlendi.

Muş'ta "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı

MUŞ - Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında tören düzenlendi.

Program, Garnizon Şehitliğine çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile duaların okunduğu programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma Topçu Yüzbaşı Özlem Yıldız tarafından yapıldı.

Daha sonra Muş Valisi İlker Gündüzöz ve protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakılarak dualar edildi.

Program, buradaki törenin ardından Anadolu Lisesi tarafından öğretmenevinde düzenlenen programla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, şehitleri ve ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi. "Bugün burada tarihimizdeki bu hüzünlü ama hüzünlü olduğu kadarda altın sayfaları hatırlayarak geleceğe daha güçlü ve bu ülkenin milli, manevi değerleriyle yoğrulanmış gençleri olarak yürümek için bir araya geldik" diyen Vali Gündüzöz, "Tarihimizi öğrenmek zorundayız çünkü mazisini bilmeyenin atisi, geleceği olmaz. Bu vatan hepimizin. Ama bu vatanın karşısında bir de her zaman olduğu gibi azda olsa hainler var. Bu hainlere karşı da fikri ne olursa olsun, kendi sermayesi, gücü ne olursa olsun uyanık olması gereken bir de aziz millet var. Onun için bugünkü olaylar tarih olduğunda bu milletin feraseti, bu vatana ihanet edeni bir zarfa koyacaktır ama bu vatana hizmet edenleri de her zaman başının üstünde rahmet ve şükranla yad edecektir" dedi.

1915 tarihini daha güçlü bir şekilde yad ettiklerini anlatan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Köprüsü de açılıyor. Elinde yiyecek ekmeği olmayan, son katığının bir kuru ekmek olduğu bu memleketten bugün her türlü teknolojiyi kullanan ve zihinleri pırıl pırıl olduğu gençliğin ve dünyanın en önemli su yolunda çok önemli bir köprüyü açan bir memleket haline geldik. Allah'a ne kadar şükretsek azdır."

Yapılan konuşmanın ardından Muş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan şarkılar seslendirilerek, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sahnelendi.

Programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanlığı Albay İlhan Şen, kamu kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

YORUMLAR
500
Çanakkale Zaferi Kütahya'da coşkuyla kutlandı Çanakkale Zaferi Kütahya'da coşkuyla kutlandı Öğretmenlerden anlamlı '18 Mart' klibi Öğretmenlerden anlamlı '18 Mart' klibi TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak

Çanakkale Zaferi, Anadolu Lisesi, 18 mart, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:23:33. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement