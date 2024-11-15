Muş'ta Akraba Aileler Arasında Barış Töreni - Son Dakika
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Muş'ta Akraba Aileler Arasında Barış Töreni

Muş\'ta Akraba Aileler Arasında Barış Töreni

Muş'un Bulanık ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan arazi kavgası sonrası yaşanan husumet, kaymakam ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi. Barış töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak aileler barıştı.

15.11.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
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Muş'un Bulanık ilçesine yaklaşık 4 ay önce akraba olan iki aile arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı arazi kavgası nedeniyle yaşanan husumet, kaymakam ve kanaat önderlerinin araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

Bulanık ilçesine bağlı Sultanlı köyünde 14 Temmuz 2024 tarihinde akraba olan iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun ve kanaat önderlerinin araya girmesi ile akrabalar arasındaki husumet barışla sonuçlandı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, aileler Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Törende konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, "Uzun zamanda beri süre gelen bu husumetin bitirilmesine İlçe Emniyet Müdürümüz Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz ile birlikte şahitlik etmek için buraya geldik. Tabiki olanı geri çevirmek mümkün değil ancak bu tarz barışlarla acıları hafifletmek, bu acıları gelecekteki nesillere, özellikle olaylarla alakası olmayan gençlerimize, çocuklarımıza miras kalmamasını sağlamak amacıyla bu barışı çok önemsiyorum. Köyümüzün ilçemizin, huzuru, güvenliği, asayişi yönünden bu tarz barışlar çok önemlidir. Tabii ki Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Esirgeyeni ve bağışlayanı da sever. Bu yönden de bakarsak bu barışlar çok iyidir. Onun haricinde barış çok önemli ve barışın o kadar da önemli olan bu barışın sürdürülmesi, devam etmesi, kalıcı olmasıdır. Bizde eminiz ki bu barış devam edecek, sürecek ve kalıcı olacak. Bununla ilgili emeği geçen çok kişi var hepsine huzurlarınızda teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz ise "Bütün müminler ve Müslümanlar kardeştir. Yüce Allah diyor ki mademki kardeşsiniz. Kardeşlerinizin arasında barışı kardeşliği ve sulhu yerleştirin. Eğer bir hata oluşmuşsa, bir yanlış olmuşsa o yanlışı affetmek Müslümanlığın bir erdemidir. Peygamber Efendimizin hayatını hepiniz biliyorsunuz. Kızının düşük yapmasına sebep oldular. Nice nice şeyle peygamber Efendimizin başına geldi. Ama peygamberimiz Mekke'yi fethettiğinde bütün insanlar onun etrafında toplandı. Peygamber Efendimiz dedi ki siz bana bu kadar haksızlık, bu kadar nankörlük ettiniz şimdi benden ne bekliyorsunuz, sizden merhamet bekliyoruz. Peygamber Efendimiz hepiniz özgürsünüz. Hepiniz affedildiniz. Hepiniz hata yapar affeder. Yani her noktada insan affı seçerse birde büyüklerin araya girmesi ile barış olur" diye konuştu.

Şeyh Abdurrahman Çelik, "Mademki Müslüman'ız diyorsak İslam'ın şartı ise kardeş isek birbirimizi affetmektir. Dinden uzaklaştığımız için her türlü musibetler önümüze çıkıyor. Onun için dinimize sahip çıkalım. Birbirimizi affedelim. Barışı katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kanaat önderlerinden Faruk Kılınç, "Bugün barış için burada toplanmış bulunmaktayız. Yüce Rabim bağışlayan ve esirgeyendir. Bu barışta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından barış töreni akrabaların el sıkışması ile sona erdi.

Sultanlı köyünde düzenlenen barış törenine Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz, Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abid Özdemir ve kanaat önderleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Akraba Aileler Arasında Barış Töreni - Son Dakika

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