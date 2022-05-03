Muş'ta bayramlaşma töreni - Son Dakika
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Muş'ta bayramlaşma töreni

03.05.2022 00:58
Muş'ta bayramlaşma töreni

Muş Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muş Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muş Öğretmenevinde düzenlenen törene katılan Vali İlker Gündüzöz, kurum amirleri ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Burada bir konuşma yapan Vali İlker Gündüzöz, maskelerin arkasında geçen 2 yıldan sonra açık hava da oldukları için maskeleri çıkardıklarını söyledi. Salgında gelinen noktanın sevindirici olduğunu ve bu bayramı biraz daha serbest geçirebileceklerini belirten Vali Gündüzöz, "Sonuç itibariyle biraz daha serbest, birbirimizi bu safhayla ziyaret edebileceğimiz, bayramı tebrik edebileceğimiz bir döneme girdik çok şükür. 2 yıl çok zorluk çektik. Daha da salgın tamamen bitmiş değil. Ama gelinen nokta sevindirici bir nokta. İnşallah bir daha ki bayramda o en az risklerde ortadan kalkar. Gerek Muş'taki vatandaşlarımızın, gerek aziz milletimizin, gerekse tüm dünya üzerindeki Müslümanların bu mübarek gününü, bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bayram, bize bayram gibi günler getirir. Dünyadaki huzursuzluklar, sıkıntılar, İslam aleminin ve aziz milletimizin üzerine oynanan oyunları da Allah'ü teala bozar. Ailelerinizle birlikte hepinizin bayramını tebrik ederim" dedi.

Kutlama programı, Garnizon Komutanlığı, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve çocuk evleri siteleri ile şehit ailesi ziyaretleriyle devam etti.

Törene; İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Süleyman Gökalp, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

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Ramazan Bayramı, İlker Gündüzöz, Muş Valiliği, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta bayramlaşma töreni - Son Dakika


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