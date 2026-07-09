Muş'ta Besiciler Kış İçin Yem Hazırlıyor - Son Dakika
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Muş'ta Besiciler Kış İçin Yem Hazırlıyor

Muş\'ta Besiciler Kış İçin Yem Hazırlıyor
09.07.2026 09:01
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Muş'ta besiciler, modern makinelerle kışlık yem hazırlama çalışmalarını hızlandırıyor.

Muş'ta besiciler, kış mevsimi öncesinde hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için ot biçme ve saman hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte besiciler, uzun ve sert geçen kış aylarına hazırlık kapsamında yem mesaisine başladı. Geniş meralarda biçilen otlar, gelişmiş tarım makineleriyle işlenerek saman haline getiriliyor ve hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak üzere depolara taşınıyor. Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu Muş'ta besiciler önce biçilen otları balyalama ve saman yapma makineleriyle işleterek kısa sürede kullanıma hazır hale getiriyor.

Teknolojinin tarım ve hayvancılıkta daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte daha önce günler süren çalışmalar artık saatler içerisinde tamamlanabiliyor. İnsan gücüne duyulan ihtiyacın azalması hem işçilik maliyetlerini düşürüyor hem de üreticilere zaman tasarrufu sağlıyor.

Modern tarım teknolojilerinden yararlanarak kış hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Rıdvan Toktaş, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık daha rahat çalışıyoruz. Otlarımızı patoz makinesiyle saman haline getiriyoruz. Elimizi bile sürmeden samanlarımızı kış için hazırlayabiliyoruz. Eskiden bu işleri tırpanla yapardık. Daha sonra otları bağ haline getirip eve taşırdık. Teknoloji gerçekten çok güzel. Kim bunu geliştirdiyse Allah ondan razı olsun. Artık yorulmadan işlerimizi daha kısa sürede tamamlayabiliyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Tarım, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta Besiciler Kış İçin Yem Hazırlıyor - Son Dakika

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