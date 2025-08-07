Muş\'ta Evlilik Öncesi Eğitim Düzenlendi

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitimi düzenlendi.

İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programında, Psikolog Ömer Yıldırım tarafından evliliğin temelleri, iletişim becerileri, çatışma çözme yöntemleri ve sağlıklı aile yapısı konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Evlenecek çiftlerin daha bilinçli bir şekilde aile hayatına adım atmalarını amaçlayan eğitimle, evlilik kurumunun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

Eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunan Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, "Bakanlığımızın yürüttüğü Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, ilimizde evlilik kredisi desteği alan çiftlerimize yönelik evlilik öncesi eğitim programı düzenledik. Bu eğitimlerle amacımız, gençlerimizin evlilik kurumuna daha bilinçli adım atmalarını sağlamak, aile içi iletişimi güçlendirmek ve sorunlarla başa çıkma becerilerini artırmaktır. Sağlıklı toplumun temeli, sağlıklı ailelerden geçer. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - MUŞ