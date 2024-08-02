Muş\'ta İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle Muş'taki tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Ulu Camii'nde Cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazında Haniye için dualar edildi.

Program sonrasında gazetecilere konuşan Müftü Demir, "Haince şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye bizim ülkemizi de çok seven biriydi. Önce ailesinden 60 kişi şehit edildi. 'Biz ölümden korkmuyoruz. Malım, çocuklarım ve canım feda olsun ama yeter ki ülkem sağ olsun' diyor. Bizlerde şimdi Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldırdık" dedi. - MUŞ