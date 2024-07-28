Muş\'ta kadınlara çocuk yetiştirme semineri düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde kadınlara yönelik 'Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular, Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları' konulu seminer düzenlendi.
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Malazgirt Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim semineri düzenledi. Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında gerçekleştirilen seminerde, 'Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular, Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları' konuları ele alındı. - MUŞ
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