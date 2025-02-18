Muş'ta Kar Azlığına Çözüm: Otlar Saman Haline Getiriliyor - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta Kar Azlığına Çözüm: Otlar Saman Haline Getiriliyor

Muş\'ta Kar Azlığına Çözüm: Otlar Saman Haline Getiriliyor

Muş'ta yetersiz kar nedeniyle çiftçiler, yaz aylarında biçilen otları patoza verip saman yapıyor.

18.02.2025 13:27
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Muş'un Hasköy ilçesinde yaz aylarında traktör ve tırpanlarla biçilen otlar, patozla saman haline getiriliyor.

Muş'ta bu yıl kar yağışının beklenenden az olması, hayvan yetiştiricilerini farklı çözümler aramaya yöneltti. Yaz mevsiminde tırpan ve traktörlerle biçilen otlar, geleneksel olarak kış aylarında kar üzerinde hayvanlara yem olarak veriliyordu. Ancak kar yağışının yetersizliği nedeniyle çamur içinde kalan yemliklerde otların doğrudan kullanımı zorlaştı. Bu durum karşısında üreticiler, biçilen otları patoza vererek saman haline getirdi. Elde edilen saman, dışarıda kurulan yemliklerde hayvanlara veriliyor.

Yaz aylarında hazırladıkları otları, karın az yağmasından dolayı patoza verdiklerini söyleyen çiftçilerden Alim Güner, "Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde oturuyorum. Bu sene havalar güzel. Ovada kar yağmadı. Yazın yaptığımız balyaları şu an patoza vurup saman yapıyoruz. Yerler çamur olduğu için otlar çamura giriyor hayvan yemiyor. Biz de otu saman yapıp yemliklerde hayvanlara veriyoruz. Daha temiz ve daha verimli oluyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Kar Azlığına Çözüm: Otlar Saman Haline Getiriliyor - Son Dakika

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