Muş'ta "Kültür ve Turizm Kış Festivali" düzelendi - Son Dakika
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Muş'ta "Kültür ve Turizm Kış Festivali" düzelendi

11.03.2022 17:31

Muş'ta "Kültür ve Turizm Kış Festivali" düzelendi Muş Valisi Gündüzöz: "Gençler için 350 milyonluk spor tesisi yaptık" Muş Valiliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği "Kültür ve Turizm Kış Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Muş'ta "Kültür ve Turizm Kış Festivali" düzelendi

Muş Valisi Gündüzöz:

"Gençler için 350 milyonluk spor tesisi yaptık"

MUŞ - Muş Valiliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği "Kültür ve Turizm Kış Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Muş Güzeltepe Kayak Merkezinde organize edilen festivale üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Kar üzerinde halaylar çeken gençler hem sucuk ekmek yedi hem de doyasıya eğlenerek günün stresini attı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayakçılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla pistin zirvesinden gösteri yaparak etkinlik alanına kadar kayarak indi. Bir kayakçıdan Türk bayrağını teslim alan Vali İlker Gündüzöz, bayrağı öptükten sonra dalgalandırdı.

"Tüm yatırımımız gençler için"

Festivalde bir konuşma yapan Vali İlker Gündüzöz, Muş'un artık bir turizm merkezi olma yoluna gittiğini söyledi. Zaman zaman gençlere bu tür şenlik imkanı vereceklerini anlatan Vali Gündüzöz, "Geçenlerde Murat Nehri'nde yaptık, şimdi burada yapıyoruz. Bu kış artık sona doğru geliyor. Bu tesis güzel bir tesis, daha da geliştireceğiz. İlerde de inşallah Kurtik Kayak Merkezini yapacağız. Tüm yatırımımız gençler için. 350 milyonluk spor tesisi yaptık. Onun için bol bol eğlenin, karın tadını çıkarın. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Günün stresini attık"

Etkinliğe arkadaşlarıyla birlikte katılan Azize Yaşar isimli öğrenci de, "Bugün Muş'ta kar şenliği düzenlendi. Arkadaşlarımla buraya geldik. Günün stresini attık. Halaylar çekildi. Güzel bir gündü" ifadelerini kullandı.

Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencilerinden Sevda Kavak ise "Burada bugün kar festivali düzenlendiği için eğlenmeye geldik. Gençler olarak halay çektik ve eğleniyoruz" diye konuştu.

Festivale; İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, vatandaşlar, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Muş'ta Kültür ve Turizm Kış Festivali düzelendi
Muş'ta Kültür ve Turizm Kış Festivali düzelendi
Muş'ta Kültür ve Turizm Kış Festivali düzelendi

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Muş'ta kar festivali düzenlendi Muş'ta kar festivali düzenlendi Erzurum'un kış potansiyeli turizm yatırımlarını artırıyor Erzurum'un kış potansiyeli turizm yatırımlarını artırıyor

Turizm, Kayak, kar, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta 'Kültür ve Turizm Kış Festivali' düzelendi - Son Dakika


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