Üye Girişi
Muş'ta "Kumandan" tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi - Son Dakika

Muş'ta "Kumandan" tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi

28.12.2021 21:28

Muş'ta "Kumandan" tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi Muş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Muş Alparslan Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kumandan" isimli tiyatro oyunu üniversite öğrencileri için sahnelendi.

Muş'ta "Kumandan" tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi

MUŞ - Muş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Muş Alparslan Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kumandan" isimli tiyatro oyunu üniversite öğrencileri için sahnelendi.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatroda Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine-i Münevvere'yi düşmana teslim etmemek için verdiği mücadele ile destanlaşan, Medine savunmasının eşsiz kumandanı Fahrettin Paşa'nın, destansı kahramanlığı anlatıldı. Büyük beğeni toplayan gösterim, salondaki seyirciler tarafından pür dikkatle izlendi.

Programla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversite olarak öğrencilere yönelik sosyal-kültürel faaliyetlere hızla devam ettiklerini söyledi. Bugün de kumandan adı altında bir tiyatro gösterimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektör Polat, "Bu tiyatro gösterimize genç tiyatrocu arkadaşlarımız katılıyor. Sarıkamış filminin de çekiminde görev alan arkadaşlar bunlar. Uzunca bir süre Medine-i müdafaa eden Fahrettin Paşa'nın aslında yapmış oldukları burada anlatılıyor. İngiliz casusu Lawrence'ın orada çevirmiş olduğu entrikalar anlatılıyor ve gençlerimize bir tarih şuuru, milli şuur verilmeye çalışılıyor. Bugün salon ağzına kadar dolu. Bu da gösteriyor ki genç kardeşlerimiz sosyal-kültürel faaliyetlere büyük içtihat duyuyorlar. Biz de özellikle öğrencileri yarıyıl sınavları öncesi bu tür etkinliklerle bazı konularda onların heyecanlarına ortak oluyoruz" dedi.

Programa; Vali Yardımcısı Hasan Taş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, rektör yardımcıları, kamu kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Muş'ta Kumandan tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi
Muş'ta Kumandan tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi
Muş'ta Kumandan tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi

YORUMLAR
500

Üniversite, gençlik, Tiyatro, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta 'Kumandan' tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi - Son Dakika


Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti         
21:25
Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu         
21:23
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
21:25 2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı belli oldu
21:24 Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti
21:23 Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu
20:52 Eşiyle tartışan koca, çocukları ve eşi içerideyken evini ateşe verdi
20:47 Mercimeğin kilo fiyatı 3 markette de farklı
20:45 AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz
20:44 Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı
20:42 Son Dakika: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
20:23 Son Dakika! Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi
20:17 Beyoğlu'nda Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 21:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta "Kumandan" tiyatrosu üniversite öğrencileri için sahnelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement