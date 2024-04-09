Muş\'ta Kurulan Bayram Pazarında Yoğunluk Yaşandı

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Muş'ta kurulan bayram pazarında son gün yoğunluğu yaşandı.

Muş'ta Ramazan Bayramı coşkusu, belediye meydanında ve PTT Caddesi civarında kurulan pazarda yapılan alışverişler ile hissedildi. Pazarda, yöresel lezzetlerden el sanatlarına, giyim eşyalarından ev dekorasyonuna kadar birçok ürün satışa sunulacak. Muş'un zengin kültürünü yansıtan ve özellikle Ramazan Bayramı'na özgü ürünlerin yer aldığı tezgahlar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kurulan ve birçok vatandaşın daha uygun fiyatlarda alışveriş yapmasını sağlayan bayram pazarında, vatandaş eksiklerini tamamlandı.

Bayram tezgahı kuran Nurullah Güngör, satışlarının çok iyi olduğunu belirterek, "Tezgahımızı açtık. Satışlarımız gayet iyi. Çok yoğunluk var" dedi.

Murat Şancı isimli esnaf ise, enflasyona inat pantolonun tanesini 250 TL'ye sattığını söyleyerek, "Tezgahımızı kurduk. Pazar hareketli. Satışımız çok iyi gidiyor. Pantolonun fiyatını 500 TL'den 250 TL'ye düşürdüm" şeklinde konuştu. - MUŞ