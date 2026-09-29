Muş'ta mobil araçla Yaygın ve Konukbekler'e giden ekipler talepleri dinledi - Son Dakika
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Muş'ta mobil araçla Yaygın ve Konukbekler'e giden ekipler talepleri dinledi

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Muş\'ta mobil araçla Yaygın ve Konukbekler\'e giden ekipler talepleri dinledi
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Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Mobil Aracı, Yaygın ve Konukbekler beldelerinde vatandaşlara sosyal hizmetleri anlattı. Ekipler, vatandaşların taleplerini dinleyerek ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendirme yaptı.

Muş'ta vatandaşların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme ve yönlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sosyal Hizmet Merkezi Mobil Aracı ile Yaygın ve Konukbekler beldeleri ziyaret edilerek vatandaşlara sosyal hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönelik bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Mobil araç aracılığıyla vatandaşlara ulaşan ekipler, sosyal hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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