Muş'ta Şüpheli Paket Patlatıldı

Muş'ta şüpheli paket fünye ile patlatıldı

MUŞ - Muş'ta İstasyon Caddesi Eski Acil Yolu Kavşağı'na bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

İstasyon Caddesi üzerindeki Eski Acil Yolu Kavşağı'na bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri İstasyon Caddesini tek taraflı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen Muş Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fünyeyi çantaya yerleştirdi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içerisinde kadın kıyafeti çıktı. Ekipler tarafından toplanan çanta incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın kontrol altına alınması ile cadde tekrar trafiğe açıldı.