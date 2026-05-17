Öğrenciler Kızılağaç Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı
Öğrenciler Kızılağaç Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı

17.05.2026 14:02  Güncelleme: 14:03
Muş'ta 24 öğrenci ve akademisyen, Kızılağaç Kanyonu'nda 'İletişimin Gücü Sporun Enerjisiyle Buluşuyor' temasıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler hem spor yaptı hem de uygulamalı içerik üretti.

MUŞ (İHA) – Muş'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, Kızılağaç Kanyonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

24 öğrenci ve akademisyenin katıldığı etkinlik, Kızılağaç Belediyesi'nin ulaşım desteğiyle düzenlendi. "İletişimin Gücü Sporun Enerjisiyle Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler, kanyonun doğal güzellikleri eşliğinde yürüyüş yaptı.

Genç İletişimciler Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Figan ile Öğretim Görevlisi Mehmet Furkan Şahin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, zorlu parkurda doğayla iç içe vakit geçirdi. Yürüyüş boyunca belirli noktalarda mola veren öğrenciler, hem fiziksel aktivite yaptı hem de sosyal etkileşim imkanı buldu.

Etkinlik kapsamında iletişim fakültesi öğrencileri fotoğraf ve video çekimleri yaparak uygulamalı içerik üretimi gerçekleştirirken, spor bilimleri öğrencileri ise doğa yürüyüşü deneyimi kazandı.

Öğle saatlerinde verilen yemek molasının ardından yürüyüşe devam eden ekip, dönüş parkurunu sorunsuz şekilde tamamladı.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Mehmet Furkan Şahin, öğrencilerin doğayla iç içe sportif faaliyetlerde bulunmasının fiziksel ve sosyal gelişim açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların ekip ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Program, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

