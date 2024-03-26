Muş\'un Malazgirt ilçesinde engellilere yardım

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Muş'un Malazgirt ilçesinin Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, kurduğu "1071 Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği" ile ilçedeki engellilere yardımcı olmaya devam ediyor.

Malazgirt ilçesinin başarılı muhtarı Hasan Başaran, dernekler arası bir dayanışma ile kardeş dernekleri olan Tüm Çocukların Derneği (TÜMDER) destekleri ile gönderilen 6 adet tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere ulaştırdı.

Hayırsever Muhtar Başaran, TÜMDER Başkanı Yusuf Tumay'ın gönderdiği tekerlekli sandalyeyi Aynalıhoca köyünde yaşayan engelli kıza teslim etti. Bir diğer sandalyeyi ise okula giden engelli erkek çocuğuna teslim etti.

Başaran, engellilerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirterek, "TÜMDER Başkanı Yusuf Tumay'ın gönderdiği 6 adet tekerlekli sandalyeleri kardeşlerimize teslim ettik. Yıllardır sürdürdüğüm kampanyayla birçok kişiye tekerlekli sandalye dağıttım. Derneğimize gelen yardımları ihtiyaca göre dağıtmaya gayret ediyorum. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun" dedi. - MUŞ