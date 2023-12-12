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Musabeyli'deki kadınlar kooperatifte üretim yapıyor - Son Dakika
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Musabeyli'deki kadınlar kooperatifte üretim yapıyor

Kilis'in Musabeyli ilçesinde depremden etkilenen kadınlar, kooperatif çatısı altında el işleri üretimi yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlar, kooperatifte üretim yaparken aynı zamanda birbirleriyle sohbet ederek depremin açtığı korkuyu hafifletmeye çalışıyor.

Musabeyli\'deki kadınlar kooperatifte üretim yapıyor
12.12.2023 - 15:24,
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde kooperatif çatısı altında güç birliği yapan kadınlar ürettikleri el işleri ürünlerle ev ekonomilerine katkı sunuyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il içerisinde olan Serhat şehri Kilis'in Musabeyli ilçesindeki depremzede kadınlar, açılan kooperatifte hem üretiyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. İlçede yaşayan kadınlar, zamanlarının yarısını evinde, yarısını da üretim yaparak geçiriyor. Kadınlar depremin açtığı korkuyu kooperatifin çatısı altında güç birliğiyle üretim ve sohbet ederek hafifletmeye çalışıyor.

"Akşam kömürlükte, sabah kooperatifte zaman geçiyorum"

Depremden sonra çok zor günler geçirdiğini söyleyen Kırgızistanlı Dilek Babadağ, "20 sene önce evlilik için Kilis'in Musabeyli ilçesine geldim. İlk geldiğim zamanlar çok zorlandım, tarım işçiliği yapmak için kendime iş aradım ve zeytin toplayarak uzun zaman çalıştım daha sonra kendime arkadaşlar edindim. Depremden sonra açılan kooperatife geldim ve burada filografi yaparak gün geçtikçe kendimi geliştiriyorum. Akşam kömürlükte, sabah da kooperatifte zaman geçirerek depremzede olan diğer arkadaşlarımla birlikte güç birliği ile stresimizi atmaya çalışıyoruz" dedi.

"Burada yapılan etkinlikler beni hayata tutundurdu"

Geçici olarak geldiği ilçeden gitmek istemediğini dile getiren depremzede Ayten Yıldırım, "Bu kooperatifte yapılan etkinliklerden dolayı ben hayata tutundum diğer arkadaşlarımla birlikte deprem korkusunu kendimizi geliştirerek atlatıyoruz, aklımızdan bu şekilde silmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız olumsuzluklardan dolayı el işleri biz kadınları çok motive ediyor ve ayrılmak istemiyoruz. Ben kendimi ticari, mesleki ve el becerisi olarak çok geliştirdim" şeklinde konuştu.

"Depremde çok fazla yakınlarımı kaybettim, adeta hayata küsmüştüm"

6 Şubat depremlerinde çok fazla yakınlarını kaybeden ve hayata tam küsmüşken kendi yaş grubundaki arkadaşlarına anlatarak, onlarla zaman geçirerek tekrar eskisi gibi olabileceğini düşünen Tülay korkmaz, "Hayata tam küsmüşken devletimizin açtığı ve zamanımızın en güzel geçirebileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz kooperatif karşıma çıktı. Kendimi el işlerine alıştırarak psikolojimi düzelteyim düşüncesiyle kayıt oluşturdum ve bu yaşımda öğrenci oldum. Çok mutluyum, iyi ki buraya girmişim çünkü hem üretiyor, hem satıyor hem de öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

Kırsal Bölgede kadınların çok güzel zaman geçirdikleri daha sonra ev ekonomisine de katkı sunduklarının altını çizen Kadriye Karakuş, " Yeni açılan ve hiç durmadan üretime devam ettiğimiz kooperatife gelen vatandaşlar çok şey öğreniyor ve çok güzel zaman geçiyoruz. Şuan sadece tekstil işleri işe zaman geçiyoruz. İlerleyen günlerde de biber, patlıcan gibi ürünlerin satışına girdikten sonra daha fazla para kazanarak evimize katkımız olacak" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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