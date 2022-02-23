MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu - Son Dakika
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MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu

23.02.2022 00:07
MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Covid-19 nedeniyle tedavi gören hastalar için hastaneye kolilerce su bağışında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Covid-19 nedeniyle tedavi gören hastalar için hastaneye kolilerce su bağışında bulundu.

MÜSİAD Karabük Şubesi, Covid-19 nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan hastalar için su yardımı yaptı. Kolilerce sular hastane yetkililerine teslim edilirken, Başhekim Doç.Dr. Nihat Yılmaz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal'a teşekkür etti. - KARABÜK

MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Koronavirüs, Karabük, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu - Son Dakika


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