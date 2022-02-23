MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Covid-19 nedeniyle tedavi gören hastalar için hastaneye kolilerce su bağışında bulundu.

MÜSİAD Karabük Şubesi, Covid-19 nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan hastalar için su yardımı yaptı. Kolilerce sular hastane yetkililerine teslim edilirken, Başhekim Doç.Dr. Nihat Yılmaz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal'a teşekkür etti. - KARABÜK