MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, 15 Temmuz etkinliği düzenledi

Yerel

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yılı dolayısıyla Kurşunlu Cami meydanında düzenlenen etkinlikte stantlar açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine karşı milletin kahramanca bir mücadeleyle elde ettiği zaferin 8'inci yılında Diyarbakır Valiliği öncülüğünde kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu stant, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Pide, tatlı ve balon dağıtılan stantlarda Bozkuş, ziyaretçilerle yakından ilgilendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde hain kalkışma ve darbe girişimi sonrası şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır dileyen Bozkuş, "Öncelikle 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aynı gece gazi olan vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diler, minnetle yad ediyorum. Eğer şehit, gazi ve kahramanlarımız o karanlık gecede dik duruşları, cesaretleri ve kahramanlıkları olmasaydı aydınlık sabahları göremeyecektik, ülkemiz viran olacaktı" dedi.

Bozkuş, "Şehit, gazi ve kahramanlarımız sadece hain darbecilere değil, o gece tüm dünyaya bir mesaj vermiş oldu. 15 Temmuz Demokrasi Milli ve Birlik Günü'nü her yıl olduğu gibi bu yıl da 8'inci anma programını gerçekleştiriyoruz. Valilik tarafından bizlere tahsis edilen çadırlarımıza, MÜSİAD Diyarbakır olarak hem nöbetimizi tutuyoruz, hem de halkımıza, vatandaşlarımıza farklı ikramlarda bulunuyoruz. Rabbim ülkemize bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" ifadelerinde bulundu.

Vatandaşın ilgisinin yoğun olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Ahmet Altunbay ise, şunları kaydetti:

"Valiliğin düzenlediği 15 Temmuz programında nöbetimizi tutuyoruz. Aynı zamanda milletimize ikramlarda bulunuyoruz. Tatlı, börek ve balon ikramlarımız var. Balonları çocuklarımıza dağıtıyoruz. İnşallah bundan sonra da etkinliğimize devam edeceğiz." - DİYARBAKIR