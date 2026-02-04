MUSKİ Teknoloji Merkezi\'ni yeniledi: "Dijital altyapıda dönüşüm"

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Bilgi İşlem Merkezini yenileyerek dijital altyapısını daha güvenli, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu. Yapım aşamasından bugüne kadar titizlikle yürütülen çalışmalarla birlikte, su ve altyapı hizmetlerine ait tüm dijital süreçler artık çok daha etkin şekilde yönetiliyor.

Yenilenen Teknoloji Merkezi sayesinde MUSKİ'nin hizmet sürekliliği artırılırken, operasyonel verimlilik ve bilgi güvenliği de üst seviyeye taşındı.

Teknoloji Merkezi bünyesinde kurulan Veri Merkezi, kurumsal uygulamalar, sunucu altyapıları ve veri tabanlarının güvenli şekilde barındırılmasını sağlıyor. Sistemlerin düzenli olarak yedeklenmesi ve afet senaryolarına karşı korunmasıyla birlikte dijital hizmetlerde süreklilik garanti altına alınıyor.

Yenilenen merkezde yer alan SCADA Kontrol Birimi aracılığıyla içme suyu, atıksu ve altyapı tesisleri anlık olarak izleniyor. Uzaktan kontrol imkanı sayesinde muhtemel arızalara hızlı müdahale edilerek hizmet kalitesi artırılıyor. Ayrıca Güvenlik İzleme Birimi kapsamında kamera sistemleri, erişim kontrol ve alarm altyapıları 7 gün 24 saat takip ediliyor. Böylece MUSKİ'nin hem fiziksel hem de dijital güvenliği güçlendiriliyor.

MUSKİ Genel Müdürü yaptığı açıklamada, dijital altyapının modernizasyonunun kurum açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Su ve altyapı hizmetleri yalnızca sahadaki yatırımlarla değil, aynı zamanda güçlü bir dijital altyapıyla sürdürülebilir hale geliyor. Yenilediğimiz Teknoloji Merkezimiz sayesinde kurumsal verilerimizi daha güvenli şekilde yönetiyor, tesislerimizi anlık olarak izleyerek muhtemel sorunlara çok daha hızlı müdahale edebiliyoruz. Bu yatırım, Muğla'nın geleceğine yapılan önemli bir dijital dönüşüm adımıdır. Hizmet sürekliliğini, operasyonel verimliliği ve bilgi güvenliğini en üst düzeye taşıyarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz."

Başkan Aras, "Kentimizi sadece fiziki değil teknolojik yatırımlarla da geleceğe hazırlıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Teknoloji Merkezinin yenilenmesinin yalnızca kurumsal bir modernizasyon değil, aynı zamanda Muğla'nın geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde belediyecilik anlayışı yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı değildir. Su ve altyapı hizmetleri gibi hayati öneme sahip alanlarda güçlü bir dijital altyapı kurmak, vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmanın temel şartıdır. MUSKİ Bilgi İşlem Merkezimizin yenilenmesiyle birlikte, Muğla'nın su yönetiminde dijital çağın gereklerine uygun, güvenli ve sürdürülebilir bir sisteme geçiş sağlanmıştır. Veri merkezinden SCADA kontrol sistemlerine, güvenlik izleme birimlerinden teknik destek altyapısına kadar tüm süreçler artık daha entegre, daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yürütülecektir. Bu merkez sayesinde içme suyu ve atık su tesislerimizi anlık olarak izleyebilecek, muhtemel arızalara çok daha kısa sürede müdahale edebilecek, afet senaryolarına karşı verilerimizi koruma altına alarak hizmet sürekliliğimizi güvenceye alacağız. Bu da Muğla'nın hem bugününü hem de yarınını güvence altına almak anlamına gelmektedir. Bizler 'Güçlü altyapı, güçlü hizmet' anlayışıyla hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki altyapı yatırımları yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Muğla'mızın dijital dönüşüm yolculuğunda MUSKİ'nin attığı bu adım, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızın ve modern belediyecilik vizyonumuzun güçlü bir göstergesidir. Kentimizin her noktasında daha etkin, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hizmet sunmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" - MUĞLA