Mustafa Atlı: "Ben bir işçiyim devlet memuru değilim"
ADANA - Resmi olmayan verilere göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı adayı Mustafa Atlı, "Ben devlet memuru kadrosunda değil, işçi kadrosunda bulunuyordum. İstifa etmemi gerektirecek zorunluluğum yokken etik olmadığı için istifa ettim" dedi.
Kozan MHP İlçe Başkanlığında Kozan İlçe Başkanı Şerif Köşeli, AK Parti İlçe Başkanı Polat Kaya ve meclis üyesi adayları ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Resmi olmayan verilere göre Kozan'da Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, "Bu seçimde milletimizin teveccühü ile kesinleşmemiş sonuçlara göre belediye başkanı ilan edildik. Arkadaşlarımızın, diğer seçime dair, seçime katılan arkadaşlarımızın itiraz süreleri vardı. Bu süre içerisinde iki tane partinin Seçim Kurulu'na itirazları gerçekleşti. Onları aldım elimde. Eğer süreç adli bir süreçse, bunun adli anlamda İlçe Seçim Kurulu'na gidilip itiraz edilmesini anlardım. Ancak her aşamasını basının önünde sanki seçim devam ediyormuşçasına, hatta seçim iptal edilmişçesine ortada ilan edilmek hem doğru değil, hem etik değil" dedi.
"Onlara cevaben şunları ifade etmek isterim" diyen Atlı, "Burada ifadelerin içerisinde birkaç maddeyle birlikte iddialarını sıralamışlar. Asıl iddia tabii ki YSK'nın başkanlık seçimine yeterliliğiyle ilgili birkaç iddia. Bu iddialardan bir tanesi diyor ki Mustafa Atlı "devlet memuru" dur. Bu nedenle istifa etmelisiniz. Söylüyorum arkadaşlar Ben bir işçiyim, devlet memuru değilim. Bu işte Halk Bankası'nın tüm kademesinde ki insanlar devlet memuru değildir. 4603 sayılı yasa gereği kamu bankaları 657'ye tabi kamu personeli çalıştıramaz. Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında işçi statüsünde çalıştırabilir. Kamu kurumun içerisindeki meslek kuruluşlarıyla sendikalar, kamu bankaları, kamu bankalarıyla üst birlikleri ve bunların üst kuruluşlarını ve katıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurulu üyeleri istifade ediyor. Ben yönetim ve denetim kurulu üyesi olmadığımı defalarca anlatmıştım. Hatta üyeliğiyle meclis üyeliğini karıştırmış. Benim ticaret odası yönetim kurulu üyeliğimde bulunmamaktadır. Ayrıca kişisel bilgiler gizliliği ihlal edilmiş olan SGK dökümümle ilgilide şikayetçi oldum. Adaylık sürecinde avukatlarımızda Yüksek Seçim Kuruluna belgeleri ibraz ettikten sonra hiçbir sorun olmadığını incelemişlerdir. 2 gün içinde karara bağlanacaktır. Kararın sonucunda da İl Seçim Kurulu arkasında da YSK süreci işlemiş olacak. Allah nasip ederse biz hemen arkasında da mazbatamızı alacak ve görevli olacağız. Yapılan bu açıkların ardından insanların bu yanıltılması, yönlendirmesi, provoke edilmesini etik değerler açısından doğru bulmadığımı bir kez daha belirtmek isterim. Ancak son bir kere de iptal edilen oylarla ilgili söylüyorum, aramızdaki üçüncü sıra adayı ile ilgili dört bine yakın oy var. Tamamı olarak sayılsa da bu sonuca çok etken değil. Onu da itirazın hakikaten bu anlamda anlayabilmiş değilim" diye konuştu.
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