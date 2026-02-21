Bursa'da gönüller Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da gönüller Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu

Bursa\'da gönüller Büyükşehir\'in iftar sofrasında buluştu
21.02.2026 12:00  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programında yüzlerce vatandaşla aynı sofrayı paylaştı. Başkan Bozbey, toplamda 17 ilçede iftar sofraları kuracaklarını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mimarsinan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu düzenlediği programlarla tüm kentte yaşatıyor. 4 ayrı bölgede kurulan sabit iftar noktalarında binlerce vatandaşa yemek ikram edilirken, 14 ayrı noktada da iftariyelikler ulaştırıldı.

Birlik, beraberlik ruhu kentin dört bir yanında

Başkan Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen geleneksel iftar programında yüzlerce kişiyle birlikte aynı sofrada buluştu. Masaları tek tek ziyaret edip mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, halkın talep ve önerilerini de dinledi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altunsoy, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı programda, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Hizmet etmekten dolayı mutluyuz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalılarla aynı iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 17 ilçede kurulacak iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 14 ayrı noktada ise iftariyelik dağıtıldığını hatırlattı. 4 bölgede kurulan sabit iftar çadırlarında dayanışma ruhunu büyütmeye devam ettiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayının manevi ve dayanışma iklimine uygun birçok program hazırladık. Kültürpark'ta kurulan Ramazan Sokağı'nda ise Ramazan kültürünü yaşatıyoruz. Bursalılara hizmet etmekten dolayı son derece mutluyuz. Allah, hepimizin tuttuğu orucu kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Vatandaşlar da düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

İftar programının ardından Yüksek İhtisas Taksi Durağı ve Mesken Taksi Durağı esnafı ile BURULAŞ Siteler Hareket Müdürlüğü'nde görevli personeli ziyaret ederek sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından eşi Seden Bozbey ile birlikte Ertuğrulgazi Merkez Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

"Bursalıları Ramazan sokağı'na bekliyoruz"

Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, daha sonra Kültürpark Ramazan Sokağı'na da uğrayarak binlerce kişiyle birlikte Ramazan'ın keyfini paylaştı. Esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa'nın kalbi, Bursa'nın değeri olan Kültürpark'ta kurulan Ramazan Sokağı'nı gezdik. Güzel bir kalabalık var. Ailece keyif alınabilecek ve gezilebilecek bir ortam hazırladık. Tüm Bursalıları Ramazan Sokağı'na bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Politika, İftar, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da gönüller Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

12:37
Kral Charles’a parlamentoda soğuk duş ’’Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil’’
Kral Charles'a parlamentoda soğuk duş! ''Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil''
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:28
Görüntü Türkiye’den Sabah bu manzaraya uyandılar
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:02:45. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da gönüller Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.