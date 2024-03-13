Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 108. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 108. Yıl Dönümü Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk\'ün Mardin\'e Gelişinin 108. Yıl Dönümü Kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 108. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende Vali Tuncay Akkoyun, Atatürk heykeline çelenk sundu ve günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı.

13.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:36
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Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 108. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 108. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi. Törende Vali Tuncay Akkoyun, Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan Okay Yaşar Ortaokulu Öğretmeni Murak Cuci, İstiklal Harbi'nde mücadelesini silahsız, fakat birlik içinde düşmanı korkutarak yapan Mardin halkının bir gece önce "Albay" olarak gördükleri Mustafa Kemal Atatürk'ü ertesi gün "General" apoletleriyle paşa olarak selamladıklarını söyledi. Mardinlilerin Atatürk'ü coşkulu bir törenle karşıladığına değinen Cuci, "O gün şehirde belediye reisi olan Hıdır Çelebi'nin evine Mardin'in ileri gelenleriyle birlikte büyük önder konuk olmuştur. Atatürk'e o dönem için oldukça değerli bir deriden samur kürk hediye edilmiştir. Bu armağan halen Konya'daki Atatürk Müzesi'nde sergilenmektedir" dedi.

Tören, Okay Yaşar Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Nazlı Gülyer'in "O Kahraman" adlı şiiri okumasının ardından son buldu. Törene Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 108. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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