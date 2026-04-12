Mustafakemalpaşa'da Güvercin Şöleni
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafakemalpaşa'da Güvercin Şöleni

Mustafakemalpaşa\'da Güvercin Şöleni
12.04.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk kez düzenlenen güvercin salımı etkinliği, Mustafakemalpaşa'da yoğun katılımla görsel şölen sundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ilk kez düzenlenen toplu güvercin salımı etkinliği, ortaya çıkan görsel şölenle izleyenleri hayran bıraktı. "Güvercinin başkenti" olarak anılan ilçede gerçekleştirilen organizasyon, yoğun katılımla dikkat çekti.

Adile Mezarlığı yanındaki alanda saat 12.00'de başlayan etkinlikte, yaklaşık 45 güvercin sahibi bir araya geldi. İlçenin farklı mahallelerinden katılımın sağlandığı organizasyonda, toplamda yaklaşık 600 güvercin aynı anda gökyüzüne salındı. Kuşların toplu şekilde havalanmasıyla birlikte gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluştu.

Etkinlik kapsamında Oğlaktepe mevkiinden salınan güvercinler, içgüdüsel yön bulma yetenekleri sayesinde sahiplerinin kümelerine geri döndü. Organizasyona heyecan katan detay ise ödüllü kuşlar oldu. Salınan güvercinlerin arasına bırakılan özel işaretli kuşların hangi kümese gideceği merak konusu olurken, bu kuşları yakalayan güvercin sahiplerine çeşitli hediyeler verildi. En büyük ödülün 10 bin TL olduğu etkinlikte ayrıca yem, suluk ve ilerleyen organizasyonlarda kullanılmak üzere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan organizatör İsmail Kıray, Türkiye'de bu kapsamda bir organizasyonun ilk kez Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Güvercin severler arasında birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yıl boyunca güvercin festivalleriyle adından söz ettiren Mustafakemalpaşa, bu etkinlikle birlikte "güvercinin başkenti" unvanını bir kez daha pekiştirirken, toplu kuş salımı organizasyonunun önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Hayvanlar, Şölen, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa'da Güvercin Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:39:04. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafakemalpaşa'da Güvercin Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.