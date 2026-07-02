Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Uyarısı

02.07.2026 14:13
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03-08 Temmuz 2026 arasında bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak, tedbirli olunması rica edildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 03 Temmuz 2026-08 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtilip Vatandaşların tedbirli olması rica olundu. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika

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