Mustafakemalpaşa'da Terapi Ormanı Oluşturulması İçin Harekete Geçildi - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da Terapi Ormanı Oluşturulması İçin Harekete Geçildi

Mustafakemalpaşa\'da Terapi Ormanı Oluşturulması İçin Harekete Geçildi

Mustafakemalpaşa'da, ormanlık alanların büyük bir yüzdesine sahip olan ve yeşil verimliliğin her yıl arttığı bir bölgede, 'Terapi Ormanı' oluşturulması için çalışmalara başlandı. Güney Kore'den gelen bir heyet, Suuçtu Şelalesi Ekoturizm Alanı'nda incelemelerde bulunarak, 'Terapi Ormanı' için uygun yer seçimi çalışmaları yaptı. Bu proje, insanların sağlıklı kalabilmek adına tekrar ormana ve doğaya dönüşünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

27.05.2024 15:44
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Yüzde 52'sini ormanlık alanların kapladığı ve yeşil verimliliğin her yıl arttığı Mustafakemalpaşa'da, ilk örnekleri Uzak Doğu'da görülen 'Terapi Ormanı' oluşturulması için harekete geçildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Marmara Ormanlarının Terapotik Potansiyelinin Belirlenmesi' projesi için Türkiye'ye davet edilen Güney Kore Chungbuk Ulusal Üniversitesi'nden Prof.Dr. Won Sop Shin, Bursa'nın en önemli destinasyon bölgeleri arasında bulunan Suuçtu Şelalesi Ekoturizm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Sağlıklı kalabilmek adına, insanoğlunun tekrar ormana ve doğaya dönüşünü, ağaçları kucaklamasını öneren bir trend olarak 1980'li yıllarda Japonya'da ortaya çıkan 'Terapi Ormanı' kurulması amacıyla Marmara Bölgesi'nde yer tespit çalışması yapan heyet, ekoturizm alanı da olan Suuçtu'yu gezerek Sarnıç ormanlarında gözlem yaptı.

OrmanGenelMüdürlüğü (OGM) tarafından 'Marmara Ormanlarının Terapotik Potansiyelinin Belirlenmesi' projesi ön çalışmalarına katılmak üzereTürkiye'ye davet edilen Güney Kore Chungbuk Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Won Sop Shin, Mustafakemalpaşa ormanlarını mercek altına aldı. OGM'nin orman kaynaklarının sürdürülebilir ve fonksiyonel yönetimi anlayışı doğrultusunda toplumun ruhsal, fiziksel ve sosyal sağlığını iyileştirmek hedefiyle oluşturulması düşünülen 'Terapi Ormanları' için uygun yer seçimi incelemeleri yapıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış, Ekosistem Şube Müdürü Adem Parlak ve Marmara Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Özdemir, Güney Kore Chungbuk Ulusal Üniversitesi'nde ve Orman Terapi Merkezi'nde (Forest Therapy HUB) aktif çalışmalar yapan Prof. Dr. Won Sop Shin'in bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere Terapi Ormanı potansiyeline sahip Bursa ve Yalova'da orman alanlarını gezdi.

Bursa'nın en verimli ormanlık alanına sahip ilçeleri arasında üst sıralarda yer alan Mustafakemalpaşa'da, oluşturulması planlanan proje için yakın takibe alındı. Heyet, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nı da içine alan Sarnıç ormanlarında Güney Kore'deki 'Terapi Omanları' hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Won Sop Shin, bu konuda yaptığı çalışmaları ve insan sağlığı üzerine olumlu etkilerini örnekleri ile anlattı. Gözlem gezisinde, 'Terapi Ormanı' oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken kriterler, incelenen her noktada değerlendirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa'da Terapi Ormanı Oluşturulması İçin Harekete Geçildi - Son Dakika

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