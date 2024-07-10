Mutfak Tüpüne Zam Geldi, Vatandaşlar Tepkili - Son Dakika
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Yerel

Mutfak Tüpüne Zam Geldi, Vatandaşlar Tepkili

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Akaryakıta yapılan zamların ardından mutfak tüpüne de zam geldi. Vatandaşlar, tüp fiyatlarının yükselmesiyle zor durumda kaldıklarını ve çoluk çocuğunun aç mı kalacağını dile getirdi. Tüp satıcıları ise vatandaşların tüp alamadığını ve alternatif çözümler bulmaya çalıştıklarını belirtti.

10.07.2024 13:27
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Akaryakıta yapılan zamların ardından mutfaktüpüne de zam geldi. Zamma tepki gösteren vatandaş "Tüpe zam gelmiş borçla bile dolduramıyoruz. Küçük tüpü bile zor dolduruyoruz. Çoluk çocuğumuz aç mı duracak" dedi.

Akaryakıta gelen zamların ardından mutfak tüpüne de zam geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpü 684 liradan 754 liraya, piknik tüpü ise 132 liradan 142 liraya çıktı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaş gelen zamma tepki gösterdi. Vatandaş, "Tüpe zam gelmiş borçla dolduramıyoruz ne yapmamız gerekiyor? Küçük tüpü bile zor dolduruyoruz. Çoluk çocuğumuz aç mı duracak? Başımızdakilere rica ediyorum ne yapmamız gerekiyor? Kendileri bizi hiç düşünmüyorlar mı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tüp satıcısı Hacı Döğüşçü ise gelen zamlar nedeniyle vatandaşların tüp alamadıklarını belirtti. Tüp satıcısı, büyük tüpe gücü yetmeyen vatandaşların piknik tüpü almayı tercih ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Son zamanlarda gelen otogaz, akaryakıt zamlarından sonra mutfak tüpüne de, piknik tüpüne de gelen zam çok oldu. Vatandaş alamıyor. Buraya geliyor asgari ücreti 17 bin 2 lirayı bölüyor ve bir tüp etmiyor 580 lira, 560 lira yapıyor. Bir tüp etmediği için gidiyor 'küçük tüple, piknik tüpüyle idare edecegim, tek tüple idare edeceğim' diyor. Günü geçirmek zorunda. Alamıyorlar, yani tüpü alamıyorlar. Mesleki sıkıntılar şöyle, tüp mecburi bir tüketim olduğu için bir bahanelerle eve göndermek istiyorlar. Biz de vermemeye çalışıyoruz veresiye ama işte nereye kadar dayanabilirsek. Alacağımız var tabii ki alacağımız,vermezsen çark dönmüyor. Mecburi kullanım olduğu için kullanacaklar ama işte nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Artık tüp kullanmadan karpuzla, peynirle yemek öğünü geçirmeye çalışıyorlar. Böyle yani insanlar her zaman tüp tüketmek istemiyor. Ocakta fırında bir şeyler yapıyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mutfak Tüpüne Zam Geldi, Vatandaşlar Tepkili - Son Dakika

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