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Namık Kemal özel programla anıldı - Son Dakika

Namık Kemal özel programla anıldı

22.12.2021 14:57
Namık Kemal özel programla anıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, özel programla 181. Doğum Yılında Namık Kemal'in hayatının bilinmeyenlerini masaya yatırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi, özel programla 181. Doğum Yılında Namık Kemal'in hayatının bilinmeyenlerini masaya yatırdı.

Gündem Ötesi programı ile her hafta ekranlarda farklı bir konuyu işleyerek izleyenlere tarih sevgisi aşılayan Sunucu Pelin Çift, Süleymanpaşa Belediyesinin organize ettiği programda Tarihçi Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz ile birlikte 181. Doğum Yılında Namık Kemal'in hayatının bilinmeyenlerini masaya yatırdı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren program, canlı olarak Süleymanpaşa Belediyesinin yayın organı Süleymanpaşa TV ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Programı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları ve Süleymanpaşa protokolünün önemli isimleri ile birlikte çok sayıda seyirci de salonda takip etti.

Programın sonunda Pelin Çift ve Prof. Dr. Gündüz'e çiçek ve üzerine tuğra işlenmiş tabak hediye eden Başkan Yüksel, keyifli ve bilgilendirici program için teşekkür etti. Program sonrası açıklamada bulunan Yüksel, "Türk Milliyetçiliğine ilham kaynağı olmuş yazar, gazeteci, devlet adamı ve Şair Namık Kemal'i, 181'inci doğum yıldönümünde düzenlediğimiz program ile andık. Akademisyen Tarihçi Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz hocamızın katılımı, Pelin Çift'in sunumuyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, Vatan ve Hürriyet Şairi hemşehrimiz Namık Kemal'in hayatı, bilinmeyen yönleri, fikirleri ve eserleri hakkında yeni bilgiler edindik. Sayın Çift ve Sayın Gündüz'e bu güzel program için teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Namık Kemal özel programla anıldı
Namık Kemal özel programla anıldı
Namık Kemal özel programla anıldı
Namık Kemal özel programla anıldı
Namık Kemal özel programla anıldı

Tufan Gündüz, Namık Kemal, Pelin Çift, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Namık Kemal özel programla anıldı - Son Dakika


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