Namık Kemal Üniversitesi'nden Kolaj Sergisi II - Son Dakika
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Namık Kemal Üniversitesi'nden Kolaj Sergisi II

Namık Kemal Üniversitesi\'nden Kolaj Sergisi II

Üniversite öğrencilerinin düzenlediği 'Kolaj Sergisi II', Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, yüzlerce ziyaretçiyi ağırlarken, öğrencilerin özgün kolaj eserleri büyük ilgi gördü.

25.12.2024 17:19  Güncelleme: 17:21
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Üniversite öğrencilerinin düzenlediği "Kolaj Sergisi II" sanatseverlerle buluştu. Atölye çalışmalarının ardından Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi'nde açılan sergi öğrencilerin dikkatini çekerken gün boyunca yüzlerce Süleymanpaşalı sergiyi ziyaret etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ın öğrencilerin çalışmalarına katkı sunmak adına kapılarını açtığı ve tüm aşamaları Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi'nde hazırlanan eserlerin yer aldığı sergide Namık Kemal Üniversitesi Resim Topluluğu'nun özgün kolaj eserleri sergilendi.

"Öğrencilerimizin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz"

Öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi'nin kapılarını öğrencilerin kabiliyetlerine katkı sağlamak amacıyla açtık. Namık Kemal Üniversitesi Resim Topluluğu atölye çalışmalarını da burada yaptı ve güzel bir sergi çalışması ortaya koydular. Genç sanatçılarımız önemli bir iş başardılar. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak desteğimizi ortaya koyduk. Öğrencilerimizin gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Namık Kemal Üniversitesi'nden Kolaj Sergisi II - Son Dakika

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